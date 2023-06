Haaien duiken op aan Spaanse kust, experts verrast: ‘Wees voorzichtig, maar geniet er vooral ook van’

Oorlog Oekraïne LIVE | Media: Russische generaal opgepakt die wist van Wagnerop­stand

Een hooggeplaatste leider van het Russische leger, Sergej Soerovikin, zou op de hoogte zijn geweest van de muiterij, maar niet hebben ingegrepen. Volgens een onafhankelijke Russische krant is hij opgepakt. En de Wagnergroep had afgelopen weekend het plan om Defensieminister Sergej Sjojgoe en legerleider Valeri Gerasimov gevangen te nemen. Maar omdat de geheime dienst erachter kwam, wijzigden de twee hun reisplannen en werd het Wagnerplan aangepast, schrijft The Wall Street Journal. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.