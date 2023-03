‘Hahaha, ik ben zo dronken’: twee uur na dit berichtje reed Jan D. fietsster Marthe (23) dood

,,Ik schaam me kapot.” Een 25-jarige man uit Belgische Roeselare stamelde het tot vijf keer toe in de politierechtbank. Vorig jaar reed hij in zijn stad de 23-jarige Marthe Hanssens dood. Jan D. was dronken en had cannabis gebruikt. Hoewel onder meer zijn vriendin hem had gesmeekt dat niet te doen, stapte hij toch in zijn wagen. ,,Haal hem zo lang mogelijk uit het verkeer”, vraagt de familie van Marthe. Maar ook de advocaat van de doodrijder had een bijzondere vraag.