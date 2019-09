Handlanger Dutroux hoort vandaag of hij vervroegd vrijkomt: heeft hij thuis om naartoe te gaan?

De Franstalige strafuitvoeringsrechtbank van Brussel doet vandaag uitspraak in de zaak van Michel Lelièvre (48). De handlanger van Marc Dutroux wil de paar jaren die hem nog scheiden van zijn definitieve vrijlating onder voorwaarden ‘thuis’ uitzitten. De kans bestaat dat hem dat gaat lukken, maar de vraag is of hij geld heeft om een dak boven zijn hoofd te regelen.

,,Blijf van de drugs af. Misschien kan u dan een normaal leven leiden, de dag dat u uit de gevangenis komt.” Dat waren dik vijftien jaar geleden - op 22 juni 2004 - de laatste woorden van assisenvoorzitter Stéphane Goux tot de derde beschuldigde tijdens het proces-Dutroux. Michel Lelièvre was net tot 25 jaar gevangenis veroordeeld voor de ontvoering, opsluiting en foltering van An, Eefje, Sabine en Laetitia, drugshandel, lidmaatschap van een bende die zes meisjes ontvoerde en opsloot, en lidmaatschap van een bende die handelde in drugs en in vrouwen.

Dat Goux tegen Lelièvre over die drugs begon, was geen toeval. Bij de start van het proces had hij zijn heroïneverslaving als énige reden opgegeven waarom het zo ver gekomen was. ,,Ik stond bij Dutroux in het krijt. Hij had me heroïne gegeven om te verkopen, maar ik had het spul zelf opgerookt. Om mijn schuld te betalen, moest ik hem helpen, zei hij.”

Zijn naam was Haas

Tijdens zijn ondervraging minimaliseerde Lelièvre zijn rol zo veel hij maar kon. Bij de ontvoering van An en Eefje aan de kust reed hij alleen maar met de auto. Toen die pech kreeg, liet hij Dutroux alleen de verdoofde meisjes op de parkeerplaats in Wauters-Brakel in de bosjes slepen. Ook was het volgens hem Dutroux die Eefje alleen het huis in Marcinelle binnendroeg. Alleen toen Dutroux An niet meteen uit de auto kreeg, hielp hij hem een handje. Maar hij had de meisjes naar eigen zeggen nooit aangeraakt. Ook Sabine en Laetitia niet. Hij bestuurde de auto, hielp de slachtoffers het huis binnendragen en dat was het. Lelièvre wist zogezegd zelfs niet dat Dutroux een kooi had in z’n kelder.

De ouders van de meisjes hebben altijd de nodige bedenkingen gehad bij die versie. Na de autopech op de terugweg van Oostende ging Dutroux te voet op zoek naar hulp. Twee Ieren reden hem naar Sars-la-Buissière, waarna hij met een andere auto terugreed om de kapotte weg te slepen. Ondertussen was Lelièvre urenlang alleen met An en Eefje. Vader Lambrecks heeft hem in de loop der jaren talloze brieven geschreven met de vraag wat er die nacht precies is gebeurd en waarom hij An en Eefje toen niet heeft vrijgelaten. Daar is nooit een antwoord op gekomen.

Hoegaarden

Volledig scherm Zo liep het de eerste keer fout toen Levièvre een uitgaansvergunning had gekregen: spaghetti met een Hoegaarden - hoewel alcohol hem verboden was. © HLN Alles bij elkaar was die 25 jaar celstraf nog best een meevaller voor Lelièvre. Aanklager Andries had 30 jaar geëist. Sterker nog: gezien de lengte van die straf en de bijna acht jaar uitgezeten voorhechtenis, kwam de handlanger van Dutroux - in principe - bijna zo goed als onmiddellijk in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Het duurde echter negen jaar voor Lelièvre zijn eerste uitgaansvergunning kreeg. Het liep ook meteen mis. Op het terras van ‘Le Chalet de la Fôret’ bestelde hij een Hoegaarden bij zijn spaghetti. Alcohol drinken was hem verboden.



Vijf jaar lang bleef Lelièvre daarna weg uit de strafuitvoeringsrechtbank (SURB), die gaat over de uitvoering van de opgelegde straffen. Tot de zomer van 2018. Een eerste vraag tot vrijlating met enkelband mislukte wegens gebrek aan een dak boven het hoofd. Maar sindsdien verlaat de handlanger van Dutroux ongeveer elke maand één keer de gevangenis voor maximaal 16 uur. Die uitstapjes hebben telkens een strikt omschreven doel. Ze zijn ook allemaal vlekkeloos verlopen.



De rechtbank in Brussel kan daarom vandaag overwegen een stap verder te gaan. Ook al omdat Lelièvre qua strafuitvoering ver voorbij het gemiddelde is - een meerderheid van de langgestraften komt in België vrij na het uitzitten van 40 tot 70% van hun straf - en hij nu zelfs erg dicht bij einde van de celstraf is.

Uitkering

Vrijlating onder voorwaarden en/of met een enkelband is een klassieke manier om de terugkeer in de samenleving voor te bereiden - één die aan zowat iedereen wordt gegund. Volgens zijn advocate voldoet Lelièvre ook aan alle eisen die de SURB daarbij normaal gesproken oplegt. Zoals werk, uitzicht op werk of op zijn minst een opleiding volgen en een dak boven het hoofd. Lelièvre zou zijn studiootje willen financieren met zijn uitkering, maar over dat laatste lijkt nu toch wat twijfel te bestaan: volgens sommige bronnen is Lelièvre in 1995 door de Belgische uitkeringsinstantie RVA geschrapt als werkloze.