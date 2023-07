Handlanger Joran van der Sloot was al jaren op de vlucht, mogelijk tonnen witgewassen

stan pDe in Spanje aangehouden Stan P. , een voormalige handlanger en weldoener van Joran van der Sloot, was al enkele jaren op de vlucht voor de Nederlandse autoriteiten. De man stond samen met zijn Poolse vrouw in Europa gesignaleerd op verdenking van het jarenlang witwassen van grote sommen geld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

Het zou hierbij gaan om enkele honderdduizenden euro’s, vermoedelijk verdiend met het manipuleren van onlinecasino’s. Stan P., specialist in cybersecurity, heeft een deel van dit geld mogelijk geïnvesteerd in Joran van der Sloot en diens echtgenote. Het OM doet hier onderzoek naar. Justitie in Peru vermoedde jaren geleden al dat P. samen met Van der Sloot een plan had bedacht om de casino’s op te lichten. P. kwam hiervoor in 2018 in beeld bij de Peruaanse autoriteiten, maar tot een arrestatie heeft het nooit geleid. Van der Sloot zit momenteel in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruviaanse Stephany Flores in 2010.

Intussen is Nederlandse justitie drie jaar op zoek geweest naar Stan P. en zijn vriendin Lana S. Het echtpaar ontvluchtte ons land nadat er signalen binnenkwamen dat het OM een onderzoek was begonnen naar witwassen. Hierbij werden twee huizen in Valkenburg en Breda in beslag genomen. Het echtpaar wist te ontkomen aan justitie en verbleef volgens bekenden afwisselend in Spanje en Polen. Of er daadwerkelijk een link is tussen deze witwaszaak en Joran van der Sloot kan het OM niet zeggen. ,,Daar is het nog veel te vroeg voor.”

Hechte vriendschap

Stan P. en Joran van der Sloot leerden elkaar in 2008 in een casino kennen, zo’n drie jaar na de verdwijning van Nathalie Holloway. Er ontstond meteen een hechte vriendschap. P. vond het verschrikkelijk hoe Van der Sloot werd afgeschilderd in de media en voelde zich verantwoordelijk om voor zijn ‘broeder’ te zorgen. Met regelmaat maakte hij grote geldbedragen naar hem over, zegt een goede vriend van P. Van der Sloot zou dat geld hebben vergokt en kwam vaak in geldproblemen.

In chatgesprekken, die deze site heeft ingezien, bleef Stan P. in Van der Sloot geloven. Hij stelde zelfs meerdere mogelijkheden voor om snel geld te kunnen ‘verdienen’. Zo wilde hij onder andere mensen afpersen van wie hij wist dat zij kinderporno op hun computer hadden. ‘Ik dreig gewoon naar de politie te stappen. We kunnen hem afpersen’, schreef P. onder meer. Tot een daadwerkelijke afpersing heeft dit volgens een vriendin nooit geleid.

Ook na de moord op Stephany Flores in 2010 bleef P. in de goede intenties van Van der Sloot geloven. Spraakmakend is een opgenomen gesprek dat in zijn geheel op YouTube staat. In dat gesprek klaagt Van der Sloot vanuit de gevangenis in Peru over de eenzaamheid op zijn cel en over het feit dat zijn vrouw niet meer met hun kind naar de gevangenis wil komen. Uit dit gesprek blijkt dat P. warme gevoelens koestert voor Van der Sloot. Hij noemt hem telkens ‘schat’ en ‘lieverd’ en zegt zich niet voor te kunnen stellen dat de veroordeelde moordenaar een slecht mens is. De laatste jaren zou het contact tussen P. en Van der Sloot minder zijn geworden.

Arrestatie in Spanje

Stan P. en zijn echtgenote Lana S. werden vrijdagnacht 10 juni aangehouden in een hotel in het Spaanse San Sebastian, onthulde deze site. Een paar dagen daarvoor had S. in een plaatselijk ziekenhuis een genitale operatie ondergaan om haar transitie van man naar vrouw te voltooien. Zo’n operatie is voor patiënten een zeer ingrijpende ingreep. Vrienden maakten zich zorgen om de vrouw. Het OM kan op grond van de privacy niets bevestigen, maar geeft wel aan dat verdachten altijd medische ondersteuning krijgen zodra dit nodig is.

Op TikTok is de Poolse Lana S. uitgegroeid tot een fenomeen. Via diverse video’s heeft ze haar volgers in haar moedertaal op de hoogte gehouden van haar transitie van man naar vrouw. Het leverde haar honderdduizenden views op. Haar laatste video, gepubliceerd in april, is bijna een miljoen keer bekeken. Haar advocaat wil na overleg met S. voorlopig geen mededelingen doen. Ook de advocaat Stan P. houdt de kaken stijf op elkaar. ,,Ik ga hier voorlopig helemaal niets over zeggen.”

Overlevering

P. en zijn vriendin Lana S. worden naar verluidt eind deze week overgeleverd naar Nederland, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Daarna wordt besloten of het tweetal wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt dan vervolgens of de verdenking serieus genoeg is om de voorlopige hechtenis te verlengen.

