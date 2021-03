Hard getroffen Portugal krijgt weer een beetje kleur op wangen

Het voelde voor ic-verpleegkundige Dinora Januarios een week of vijf geleden alsof ze in oorlogsgebied was. Januarios, werkzaam in Santa Maria, het grootste ziekenhuis van Lissabon, wist niet meer wat ze met de toestroom van coronapatiënten aan moest. Op een gegeven moment stonden er 41 ambulances te wachten voor de eerste hulp van het ziekenhuis. ,,Ik moest bepalen wie we konden opnemen en wie niet. Mensen lagen in de ziekenwagens met te weinig zuurstof. Het was ondragelijk”, vertelt ze aan de Duitse krant Die Welt.