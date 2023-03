Hardste actiedag in 50 jaar in Frankrijk, het hele land moet tot stilstand komen

MET VIDEO Drie weken na aardbeving nog steeds dieren levend teruggevon­den: ‘Tegen alle verwachtin­gen in’

Meer dan drie weken na de dodelijke aardbeving in Turkije vindt het dierenreddingsteam van Humane Society International (HSI) nog steeds levende dieren in verlaten appartementen, beschadigde gebouwen of op straat. ,,Hartverscheurend wat ze hebben meegemaakt.”