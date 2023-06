‘Harige’ Russen zijn in China weinig populair: ‘Maar ik steun mijn vrienden’

Geschrok­ken frietbak­kers komen naar huis na raketaan­slag in Oekraïne: 'Er was overal geschreeuw en bloed’

De Brabantse frietbakkers Coen en Franky die gratis snacks uitdelen in het oorlogsgebied in Oekraïne, hebben dinsdagavond aan den lijve de risico’s van hun liefdadigheidsactie ondervonden. Het restaurant in de oostelijke stad Kramatorsk waar ze zaten, werd getroffen door een of meer Russische raketten. Door de aanslag heeft het tweetal besloten weer richting Nederland te gaan.