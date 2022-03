Harry niet meer welkom in vreemdelingenlegioen, maar gaat toch naar Oekraïne: ‘Heb baan al opgezegd’

Morgenochtend vertrekt hij met een gedoneerde en volgepakte Ford Fusion naar de grens met Oekraïne. In zijn auto voor 800 euro aan nieuw gekochte uitrusting. Thermokleding, messen, bijlen, schoenen en een veldfles om te overleven. ,,Die ga ik gebruiken ook. Ik ben klaar met het gezeur en zie nu wel wat ik daar ga doen. Ik kan altijd nog mensen helpen die het moeilijk hebben.”



Dat is niet waarvoor de Spakenburger na 12 jaar zijn baan opzegde in de technische dienst bij een visgroothandel. En ook niet waarom hij besloot zijn vriendin en 3-jarige dochtertje in Nederland achter te laten. Hij wilde zich nuttig maken bij het vreemdelingenlegioen. Niet zozeer om te vechten, want missies in oorlogsgebieden heeft hij nog niet meegemaakt. Wel om allerlei klusjes in het leger te doen. Hij dacht zelf aan tankversperringen fabriceren. Of andere blokkades opwerken om voertuigen te belemmeren.