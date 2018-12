Hebzuchtige vriendin bekent ‘wrede’ moord op Nederlander

De bejaarde Nederlander wiens levenloze lichaam in oktober werd aangetroffen langs een weg in het zuidoosten van Brazilië, stierf een wrede dood. Zijn vriendin gaf hem tot tweemaal toe een spuitje waardoor hij uiteindelijk het bewustzijn verloor en stak daarna net zo lang in op Hans van Denderen (73) totdat hij dood was.

Dat zegt de Braziliaanse politie. Ze baseert zich op verklaringen van de vriendin van Van Denderen. Simone de A. (51) is na haar bekentenis in staat van beschuldiging gesteld wegens moord. Die kenmerkt zich volgens justitie door ‘lafheid’ en heeft ‘ongewoon geweld’ als verzwarende omstandigheid.

Een Braziliaanse jurist en neurochirurg bestempelt de zaak op Twitter als eentje rond het thema ‘een narcistische, roofzuchtige psychopaat’.

Geld en spullen

De vrouw handelde volgens de politie uit hebzucht. ,,Ze kon niet verkroppen dat haar vriend de relatie wilde beëindigen, bleef na de moord in Van Denderens appartement in Sorocaba wonen, was van plan zich zijn spullen toe te eigenen en maakte geld over van zijn bankrekening, onder meer naar zichzelf’’, melden bronnen aan Braziliaanse media.

Bovenstaand motief verklaart volgens de politiebronnen ook waarom De A. tegenover de buitenwereld deed alsof haar Nederlandse vriend nog leefde.

WhatsAppberichten

Zo probeerde ze zijn dood te verhullen door namens hem WhatsAppberichten op zijn smartphone te beantwoorden. In die berichten vroegen klanten en studenten de Nederlander, die als gepensioneerde wat bijverdiende als ICT-dienstverlener en leraar Engels, waarom hij niet kwam opdagen en zijn telefoon niet opnam.

De vrouw antwoordde dat haar vriend in Nederland was omdat een van zijn zussen in het ziekenhuis lag. Volgens Simone de A. stuurde ze de berichtjes omdat ze zich geen raad wist en met rust gelaten wilde worden.

‘Te veel gedronken’

Volgens de politie probeerde de vrouw, die zo’n zes maanden met Van Denderen samenwoonde, haar vriend een dag voor de moord tevergeefs te verdoven met een spuitje. De volgende dag probeerde ze het opnieuw, ditmaal met medicijnen én met succes.

Daarna stak en sloeg De A. tienmaal in op Van Denderen totdat hij dood was. Vervolgens vroeg ze een vriend om haar te helpen bij het verslepen van het lichaam naar de auto van de Nederlander. Tegen buren die daar getuige van waren, zei ze dat haar vriend te veel had gedronken en naar het ziekenhuis moest.

In plaats van naar het ziekenhuis reed de Braziliaanse in de richting van een nabijgelegen waterval. Ze dumpte het lichaam van Van Denderen in het struikgewas naast een weg. Voorbijgangers ontdekten het lijk een dag later, op 21 oktober. Het slachtoffer had steekwonden in de borst en een diepe snee in zijn nek. Omdat zijn identiteit niet kon worden vastgesteld, werd de onbekende dode in een dorpje in de buurt begraven in een anoniem graf.

Argwaan