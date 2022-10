Heeft Rusland nog voldoende raketten om dit spervuur vol te houden? Dit zeggen militaire experts

Sommige analisten denken dat Rusland zijn voorraden precisiewapens voor de lange afstand aan het afnemen is na bijna acht maanden oorlog. De vele sancties tasten ook de economie aan, waardoor het land gedwongen wordt zijn toevlucht te nemen tot minder nauwkeurige raketten. Het blijft onduidelijk of Rusland genoeg wapens heeft om de aanvallen op Oekraïne met dezelfde intensiteit voort te zetten als na de explosie van 8 oktober op de Krimbrug.

Wat zegt Rusland zelf?

Russische functionarissen zeggen dat het leger over voldoende voorraden langeafstandsraketten beschikt en dat de fabrieken er steeds meer produceren. Het Russische leger heeft niet gezegd hoeveel raketten het reeds afvuurde en hoeveel er nog over zijn. Daarnaast zijn er geen gegevens om de staat van het Russische arsenaal onafhankelijk te beoordelen.

President Vladimir Poetin vergaderde onlangs met legerleiders en staatsleden om te kijken of ze de wapenproductie konden opvoeren. Maar in zijn opmerkingen, die op televisie werden uitgezonden, liet hij zich niet uit over details.

Welke soort wapens gebruikt Rusland nu?

Toen het Russische leger vanaf maandag raketaanvallen uitvoerde in Oekraïne, gebruikte het meestal precisiewapens voor de lange afstand: de Kh-55- en Kh-101-kruisraketten die afgevuurd worden vanaf de grond. Maar de Russische strijdkrachten hebben ook herhaaldelijk S-300-luchtverdedigingsraketten gebruikt om gronddoelen aan te vallen, wat door sommige waarnemers werd gezien als een teken van een Russisch wapentekort.

Dat Rusland luchtverdedigingssystemen en antischipraketten gebruikt, wijst erop dat het een tekort heeft aan meer geavanceerde raketten om gronddoelen te raken, aldus Ian Williams, een medewerker van het in Washington gevestigde Center for Strategic and International Studies. Aanvallen met een Russisch S-300-luchtverdedigingssysteem “hebben niet de kracht om echt hard militaire doelen te raken en ze hebben niet de nauwkeurigheid in een landaanval om zelfs gebouwen te raken”, zei Williams. “Dit is eigenlijk gewoon schieten in de ether en zien waar ze landen.”

Het gebruik van deze raketten kan ook worden verklaard door een overvloedige voorraad van oudere subtypes. Die raketten worden dan vervangen door meer geavanceerde luchtverdedigingswapens. Het kan ook de wens van het leger zijn om duurdere, geavanceerde langeafstandsraketten te bewaren voor prioritaire doelen.

Wat zegt Washington?

Hoewel de regering-Biden gelooft dat er aanwijzingen zijn dat Rusland de voorraden van zijn meest efficiënte wapens heeft uitgeput, zeggen Amerikaanse functionarissen dat er geen tekenen zijn dat Moskou klaar of bereid is zijn recente aanvallen op burgergebieden in Kiev en andere Oekraïense steden te staken.

Het is niet onmiddellijk duidelijk wat de VS denkt dat Rusland nog heeft. Maar twee functionarissen zeiden dat Amerikaanse analisten met belangstelling hadden opgemerkt dat Rusland de voorbije week dure, maar minder precieze kruisraketten gebruikte in plaats van de minder dure afstandsraketten die wel heel betrouwbaar zijn.

Deze keuze zou erop kunnen wijzen dat Rusland een tekort heeft aan betrouwbare wapens voor de middellange afstand en moeite heeft zijn voorraden aan te vullen vanwege sancties en verstoringen van de aanvoerketen. De relatieve rust in Kiev voorafgaand aan het incident bij de Krimbrug kan een teken zijn geweest dat Rusland probeerde zijn beperkte middelen te sparen, aldus de functionarissen.

Wat zit er achter de keuze van de doelwitten?

Het afvuren van grote aantallen onnauwkeurige raketten kan bedoeld zijn om de luchtverdediging te verstoren, terwijl Rusland zijn beste raketten gebruikt voor hoogwaardige doelen en belangrijke infrastructuur.

Maar Williams suggereerde dat Moskou ook strategisch kan handelen, wetende dat zijn spervuur burgerdoelen zal raken in de hoop paniek te zaaien en Kiev ertoe aan te zetten een voor Rusland gunstig staakt-het-vuren te accepteren.

Bekijk ook: