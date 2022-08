Heeft Trump ex-vrouw Ivana op zijn golfbaan begraven om belasting te ontwijken?

Heeft Donald Trump zijn ex-vrouw op zijn golfterrein in New Jersey begraven om minder belasting te hoeven betalen? Volgens Amerikaanse media en een belastingexpert heeft het er alle schijn van. ‘Het is drievoudige belastingontwijking.’

Al jaren, zeker sinds 2007, koestert Trump de wens een begraafplaats aan te leggen in zijn golfclub in New Jersey. Omdat het zo’n prachtig stuk land is, zei Trump ooit over de plek, waar voor hem en zijn familieleden een plaats is vrijgemaakt voor na hun overlijden. Maar Amerikaanse media en experts denken dat er een andere reden schuilgaat achter de vorige maand in gebruik genomen begraafplaats op de Trump National Golf Club in Bedminster.

Belastingvrije begraafplaats

De begraafplaats zou er namelijk voor kunnen zorgen dat de ex-president minder belasting hoeft te betalen voor de golfclub in New Jersey. In de Amerikaanse staat worden begraafplaatsen bij wet vrijgesteld van alle belastingen, tarieven en aanslagen. Trumps ex-vrouw Ivana is de eerste persoon die op de begraafplaats te ruste is gelegd, nadat ze vorige maand op 73-jarige leeftijd was overleden na een val van de trap.

‘De wetten in New Jersey bepalen dat je geen belastingen moet betalen voor een stuk grond waarop een begraafplaats is gevestigd. De rustplaats van Ivana Trump is dus een belastingvermindering voor Trump,’ aldus journalist Phoebe Wall Howard van USA Today.

Triest stukje aarde

Brooke Harrington, belastingexpert en professor aan de universiteit van Dartmouth, onderschrijft dat. ‘Ik stond sceptisch tegenover de geruchten dat Trump zijn ex-vrouw in dat trieste stukje aarde op zijn Bedminster-golfbaan in New Jersey zou hebben begraven, enkel voor de belastingvoordelen. En dus heb ik de belastingwet van New Jersey eens bekeken en, mensen, het is drievoudige belastingontwijking. Belastingen op onroerend goed, op inkomsten en op verkoop worden er allemaal mee tenietgedaan.’

Het is volgens Harrington niet in de wet vastgelegd hoeveel mensen er begraven moeten zijn om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering. Dat betekent dus dat alleen het graf van Ivana voldoende zou zijn om onder belastingen uit te komen. Overigens geldt dat belastingvoordeel niet voor de hele golfclub. Hoeveel voordeel de begraafplaats wel zou opleveren is niet duidelijk.

Trump heeft nog niet op de nieuwe beschuldigingen gereageerd. Het is niet de eerste keer dat de ex-president van belastingontduiking wordt beschuldigd. Er loopt nog onderzoek naar zijn boekhouding.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.