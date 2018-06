Heel Mexicaans politiedepartement aangehouden na moord burgemeester

In het Mexicaans dorp Ocampo in de westelijk staat Michoacan zijn 28 politieagenten en een lokale ambtenaar gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een kandidaat voor het burgemeesterschap. Het is derde politicus die de afgelopen week in Michoacan is vermoord, meldt de BBC.