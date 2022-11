‘Heftigste regenval in 20 jaar’ zorgde in Zuid-Italië voor dodelijke aardverschuiving: ‘Het was gruwelijk’

Volgens Italiaanse autoriteiten zorgde ‘de heftigste regenval in de afgelopen twintig jaar’ voor een allesverwoestende modderstroom en aardverschuiving op het eiland Ischia. Woningen werden vernietigd en bussen en auto's meegesleurd. Terwijl de zee door de modderstroom bruin is gekleurd, gaat de zoekactie naar vermisten vanavond onverminderd door. Zeker één persoon is overleden en zeker twaalf mensen worden nog vermist.

De hevige regenval teistert Campanië, de regio rond Napels en Ischia, al enkele dagen. Afgelopen donderdag kwamen nog twee mensen om het leven door het slechte weer. Een Argentijnse toerist verdronk volgens de BBC nadat hij tijdens een kuststorm in zee was gesleurd. Een man op een strand werd door de bliksem getroffen. Tot en met morgen geldt een weerswaarschuwing vanwege regen en harde wind.

Afgelopen nacht ging het dus mis op Ischia, een bij vakantievierders populair eiland voor de kust van Napels. In zes uur tijd viel er 126 millimeter regen, melden lokale weerbureaus. Dat zou in de afgelopen twintig jaar niet meer zijn voorgekomen.

,,Om middernacht begon het hevig te regenen’’, zegt inwoner Lisa Mocciaro tegen lokale media. ,,Maar we zijn gewend aan een paar uur regen waarbij putdeksels verstopt raken door gevallen herfstbladeren. Kortom, we bleven allemaal kalm. Maar om 3.00 uur 's nachts begon het hard te onweren. Ik hoorde het eerste gebrul en een hard geluid, zoals bij een auto-ongeluk. De aardverschuiving. En daarna rond 5.00 uur nog een aardverschuiving. Het was gruwelijk.’’ Lisa noemt het natuurverschijnsel indrukwekkend en ‘misschien wel erger dan de overstroming van 2009 en net zo verschrikkelijk als de aardbeving van 2017'.

Een door de modder meegesleurde auto op het Italiaanse eiland Ischia is total loss.

Eerdere rampen

Net als in 2009 stroomde een grote massa water, modder en puin vannacht de berg af richting zee. Dwars door het plaatsje Casamicciola en over het piazzale Anna De Felice, genoemd naar het meisje dat dertien jaar geleden in hetzelfde gebied door de modder om het leven kwam. Huizen en wegen werden verwoest, geparkeerde auto's en busjes meegesleurd.

Zeker één persoon kwam om het leven, meldt de burgemeester van Napels. Het gaat om een buitenlandse vrouw, melden lokale media, die getrouwd zou zijn met een Italiaan. Nog eens minstens twaalf mensen zouden vermist worden, meldde de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi eerder vandaag. Onder hen zouden twee gezinnen zijn. Het ene bestaat uit een man, vrouw en hun pasgeboren baby, het andere uit een vader, moeder en twee kleine kinderen. Ze zouden in huizen hebben gewoond die door de modderstroom werden verwoest. Later werd bekend dat het eerste gezin inmiddels veilig is.

Zoekactie

De burgemeesters van Casamicciola Terme en die van de andere vijf gemeenten op het eiland hebben een gezamenlijke verordening uitgevaardigd waarin de burgers wordt gevraagd hun woningen niet te verlaten om de reddingsoperaties niet te belemmeren. De verbindingen over zee vanuit Napels naar Ischia zijn onderbroken. Alleen afvaarten vanuit het 20 kilometer verderop gelegen Pozzuoli zijn gegarandeerd, voornamelijk voor de reddingsteams. Het duurde dan ook even voordat de hulpactie goed en wel op gang kwam.

Inmiddels zijn zo'n honderd reddingswerkers op zoek naar de mensen die nog vermist worden. Die zoekactie gaat ook vanavond en vannacht door. Daarbij worden ook drones en speurhonden ingezet. De kustwacht zoekt langs de kust van het eiland, omdat de modderstroom auto's en busjes meesleurde tot op het strand en in zee. Bulldozers schuiven de wegen schoon.

Vanmiddag zaten zeker honderd mensen vast in hun woning zonder water en elektriciteit. Zij konden niet worden bereikt doordat veel gebouwen en alle wegen zijn verwoest door de modderstroom. Zeventig andere mensen waren al opgevangen in een gymzaal in de plaats.

Italiaanse brandweermannen vervoeren een inwoner van Casamicciola op een brancard.

Een bus werd door de modderstroom tot op het strand meegesleurd. Verderop liggen auto's in zee.

Brandweermannen uit Napels komen aan op het eiland Ischia.

Volledig scherm © AP