‘Hell yes, we gaan je wapen van je afpakken’

7:10 Na 22 jaar zijn in Florida de resten gevonden van een 40-jarige man die in 1997 spoorloos verdween. Dat meldt de sheriff van Palm Beach. Een oud-inwoner van het stadje Wellington zoomde via Google Earth in op zijn oude buurt en zag een vlek in het meer die verdacht veel op een auto leek en lichtte daarop de politie in. Die trof in het meer daadwerkelijk een gezonken auto aan, met daarin de resten van de verdwenen man.