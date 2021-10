‘Help me haar te vinden’: Australische (4) verdwijnt 's nachts uit tent tijdens kampeertrip

Het kampeertripje van het gezin vond afgelopen weekend plaats in de Australische wildernis. Cleo en haar ouders verbleven met hun tent op een klein en open kampeerterrein in Macleod, een plek waar ze wel vaker kampeerden, zo'n 900 kilometer ten noorden van Perth en zo'n 70 kilometer van Carnarvon waar het gezin woont. Zaterdagnacht rond 01.30 uur werd het kleine meisje door moeder Ellie voor het laatst gezien in hun gezamenlijke tent. Ze vroeg om ene slokje water. Daarna ging ze verder slapen in haar roze pyjama met vlindertjes en bloemetjes, warm in haar groen-rode slaapzak. Toen haar vader en moeder daarna rond 06.30 uur ‘s ochtends wakker werden, was hun dochter (net als haar slaapzak) verdwenen.

Zoektocht

,,Het is meer dan 24 uur geleden sinds ik de ogen van mijn kleine meisje heb zien schitteren’’, schreef Cleo's bezorgde moeder zondag op sociale media. ,,Help me alsjeblieft om haar te vinden.’’ De politie maakt zich ernstige zorgen om de toestand van het meisje en sluit nog geen enkel scenario uit. Dus ook niet dat het meisje ‘s nachts uit de tent is weggenomen door iemand anders of dat zij zelf richting strand en zee is gegaan.



Na de verdwijning van Cleo werd een grote zoektocht opgezet door de politie. Agenten kammen sinds zondagochtend zij aan zij met militairen en vrijwilligers uit de buurt het gebied rond de kampeerplek uit. ,,We laten niets aan het toeval over’’, zegt rechercheur Jon Munday. Er zijn helikopters, drones en duikers ingezet, maar hevige wind en regen dwarsbomen het onderzoek momenteel.