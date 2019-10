Herdenkingsboom voor slachtoffer neonazi's afgezaagd, maar Duitse stad laat zich niet kisten

Zeven aanhoudin­gen in onderzoek naar Illegale wapenhan­del Vlaanderen

11:36 In een groot onderzoek naar illegale wapenhandel in West-Vlaanderen zijn zeven mensen opgepakt. De politie nam 480 verboden of vergunningsplichtige vuurwapens in beslag. Niet alle wapens waren bestemd voor het criminele milieu, meldt het Openbaar Ministerie in Brugge.