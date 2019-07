Herten in Japans park sterven na het eten van plastic tasjes en verpakkingen

Het populaire Nara Park, in de oude hoofdstad van Japan, huisvest meer dan 1000 herten en toeristen mogen die voeren met speciale suikervrije koeken. De winkeltjes rond het stadspark verkopen die onverpakt, maar de parkgangers stoppen ze zelf in plastic tasjes. Ook krijgen de herten andere lekkernijen toegestopt, waarvan de verpakkingen op de grond belanden.



Dat heeft dodelijke gevolgen voor de dieren, die van nature gras en eikels als hoofdvoedsel hebben maar ook buiten het park op zoek gaan naar eten. ,,De herten denken waarschijnlijk dat de snacks en de plastic verpakkingen waar het in zit beide voedsel zijn,” zegt een woordvoerder van het park. Het groeiend aantal toeristen - 16 miljoen in 2017 - is daar volgens hem debet aan.



Volgens de beheerder van het park hadden negen van de veertien herten, die sinds maart zijn gestorven, plastic in hun maag. In een van de gestorven dieren werd een bal van 4,3 kilo samengeklonterd plastic gevonden. De kunststof massa bestond vooral uit snackverpakkingen en tasjes. De dierenarts zegt eveneens dat de herten het plastic associëren met voedsel en het daarom naar binnen werken.