Het broeit in belangrijke 'swing state' Pennsylvania: 'Lijkt alsof niemand hogerop om ons geeft’

Als Ed Frack niets doet, verliest hij zijn net geopende sportschool. De deuren zijn al twee maanden dicht. Hij kreeg geen dollar steun van de Amerikaanse overheid. Zijn vrouw is zwanger, de hypotheek moet betaald worden en de energierekening ligt op de mat. Het is do or die, zegt Frack. En dus trekken gezwollen biceps op deze zondagmiddag aan gewichten alsof het een zorgeloze zondag in 2019 is. Sportschool SuperSets moet tot nader order gesloten blijven, maar eigenaar Frack staat buiten nieuwe klanten in te schrijven.