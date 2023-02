‘Het doet pijn’: CEO Plopsa reageert op tientallen getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag

Tientallen getuigen hebben grensoverschrijdend gedrag bij pretparkengroep Plopsa aan het licht gebracht. In een onderzoek van Belgische krant De Tijd spreken ze over een doorgedreven 24/7-cultuur, vernederingen en verdeel-en- heerstactieken. Studio 100 laat het bedrijf doorlichten.

CEO Steve Van den Kerkhof ontkent de aantijgingen: ,,Het doet pijn, dat bepaalde mensen dergelijke ervaringen hebben gehad. Gelukkig hebben we honderden, bijna 1.000 werknemers die andere ervaringen hebben met onze bedrijven.”

Studio 100 heeft Christine Mussche aangesteld om de bedrijfscultuur van Plopsa te onderzoeken. De advocate kwam aan zet nadat Hans Bourlon, de CEO van Studio 100 en bestuurder bij Plopsa, werd ingelicht over de tientallen getuigenissen die De Tijd verzamelde.

De krant sprak tussen november 2022 en februari 2023 met 52 mensen. Het gaat voornamelijk om voormalige werknemers van diverse afdelingen van de Belgische Plopsa-tak: de personeelsdienst, IT, boekhouding, sales en marketing, aankoop, Plopsa Hotel... 45 van hen getuigen over incidenten met het management tussen 2003 en vandaag.

Quote Steve Van den Kerkhof, de CEO van Plopsa, wordt aangewezen als de aanjager, onder­steund door zijn twee directeurs.

Patroon van grensoverschrijdend gedrag

Uit de gesprekken komt een patroon naar voren van grensoverschrijdend gedrag. Steve Van den Kerkhof, de CEO van Plopsa, wordt aangewezen als de aanjager, ondersteund door zijn twee directeurs. De getuigen hebben het over scheldpartijen, beledigingen, een doorgeschoten 24/7-werkcultuur waarbij vakantiedagen en rustperiodes niet worden gerespecteerd, pesten en mensen tegen elkaar opzetten.

Bij Studio Plopsa, de officiële naam van Plopsa De Panne dat een 75-tal vaste medewerkers telt, is het verloop groot. De reden ligt volgens veel getuigen niet alleen bij Van den Kerkhof, maar ook bij zijn naaste medewerkers. Iedereen bevestigt dat Van den Kerkhof de aanvoerder is en de chief commercial officer (CCO) en de chief finance officer (CFO) de strategie niet alleen uitvoeren, maar naar dezelfde brutale tactieken als hun CEO grijpen.

‘Nooit klachten’

Van Den Kerkhof zegt in een reactie nooit klachten te hebben gekregen over de aantijgingen die in de Tijd naar voren komen. Leidinggevenden kunnen hun werktijd zelf organiseren, klinkt het. ,,Meerprestaties zijn een bewuste keuze van de leidinggevenden, in functie van de noodzaak op dat moment”, aldus Van den Kerkhof. Bij niet-leidinggevenden wordt de ‘cao van 50 uur per week en 11 uur per dag strikt nageleef’d.

Quote Scheldpar­tij­en zijn volledig uit den boze. Wel is er een zeer grote bezorgd­heid over alles wat met veiligheid en procedures te maken heeft. Hierop wordt steeds gereageerd, bij sommigen kan dat ‘hard’ overkomen. Plopsa-CEO Steve Van Den Kerkhof

Hij ontkent ook ten stelligste dat mensen vernederd of geviseerd worden tijdens ‘harde meetings’. ,,Ook scheldpartijen zijn volledig uit den boze. Wel is er een zeer grote bezorgdheid over alles wat met veiligheid en procedures te maken heeft. Persoonlijk doe ik hierop nooit toegevingen, en wordt hierop dan ook steeds gereageerd. Bij sommige directeurs of managers kan dit ‘hard’ overkomen.”

Wel is het zo, zegt Van den Kerkhof, dat afdelingen met nieuwe directeurs of managers, of afdelingen die niet performant presteren, ‘veel meer door mezelf van nabij opgevolgd, en indien nodig bijgestuurd’ worden. ,,In geen geval worden afdelingen en/of personen tegen elkaar opgezet, en/of roddels door mezelf verspreid.”

Tot slot zegt de topman ook dat hij nooit klachten ontving. ,,Noch intern (via ondernemingsraad, preventiecomité of syndicale delegatie), noch via onze interne vertrouwenspersoon, noch via onze externe preventiedienst Liantis. Ook de welzijnsenquêtes waren altijd positief.”

Quote Ik heb sinds vanmorgen honderden steunbetui­gin­gen gehad van huidige werknemers, dat ze absoluut achter het huidige management staan Plopsa-CEO Steve Van Den Kerkhof

,,Gelukkig hebben we honderden, bijna duizend, werknemers die een andere ervaring hebben met onze bedrijfscultuur waar we fantastische dingen mee hebben gerealiseerd en nog zullen realiseren”, reageert Van Den Kerkhof aan onze redactie. ,,Ik heb sinds vanmorgen honderden steunbetuigingen gehad van huidige werknemers, dat ze absoluut achter het huidige management staan. Dat doet deugd, ik hoop dat we als bedrijf hier sterker gaan uitkomen.”

Reactie Studio 100 ,,Wij hebben via De Tijd ernstige meldingen ontvangen omtrent de werkomgeving bij onze pretparkdivisie Plopsa. We nemen deze meldingen zeer serieus en hebben daarom een grondig en onafhankelijk onderzoek ingesteld”, zo luidt het. ,,Het onderzoek wordt geleid door meester Christine Mussche. Zolang het onderzoek loopt behouden we het vertrouwen in het management van Plopsa. Studio 100 wenst te benadrukken dat het garanderen van een veilige omgeving, zowel voor werknemers als bezoekers, een absolute prioriteit blijft.”

