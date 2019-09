‘Het duurde eindeloos’: Nederlands echtpaar op Bahama's doorstaat orkaangeweld Dorian

Wil zag, ondanks de oproep van premier Hubert Minnis om te vertrekken, geen kans het eiland te ontvluchten. ,,Het is allemaal zo snel gegaan’’, zei ze eerder. ,,Toen we doorhadden hoe zwaar de orkaan zou worden, konden we al niet meer weg.’’ Het idee in het oog van de monsterorkaan verzeild te raken, stond haar allerminst aan. ‘Ik ben bang’, klonk het benauwd. Er zat niets anders op dan in haar appartement de gebeurtenissen af te wachten.



Een paar dagen eerder zwaaide Wil, met het oog op de naderende orkaan, haar kleindochter nog uit. Hoewel het wooncomplex Oceanview al meerdere tropische stormen het hoofd wist te bieden, en daarbij het sterkste gebouw op het eiland blijkt te zijn, was het uitzwaaien van het meisje toch een hele opluchting. Om wat afleiding te vinden, hield Wil chatcontact met de familie in Nederland. Maar toch. ‘Dat wachten is heftig.’



Twee dagen later slaat Dorian keihard toe. De orkaan raast met windsnelheden van bijna 300 kilometer per uur over de eilanden. Zeker zeven eilanders overleven het natuurgeweld niet. Duizenden huizen worden vernield en het water staat op sommige plaatsen bijna twee meter hoog. Een humanitaire crisis dreigt, volgens hulpverleners die langzaamaan een beeld krijgen van de werkelijke omvang van de ramp.



