Het grote voorbeeld: op het Canarische eiland El Hierro wekken ze stroom op met wind, zon en water

giro555 89 miljoen euro is geen eindbedrag: ‘Niet tevreden zolang het leed daar zo groot en diep is’

De landelijke actiedag van Giro555 na de aardbevingen in Turkije en Syrië heeft vooralsnog bijna 89 miljoen euro opgeleverd. Oxfam Novib-directeur Michiel Servaes, actievoorzitter namens elf gezamenlijke hulporganisaties, blijft echter op scherp staan. Want volgens hem is er nog maandenlang noodhulp nodig. ,,We kunnen niet tevreden zijn zolang het leed daar zo groot en diep is.”