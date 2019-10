Het is dringen op het Syrische slagveld: drukste ter wereld

video Bijna voltooid hotel in New Orleans ingestort: één dode, drie vermisten en ettelijke gewonden

19:25 In het centrum van de Amerikaanse stad New Orleans (Louisiana) is vandaag het in aanbouw zijnde Hard Rock Hotel grotendeels ingestort. Schokkende videobeelden van voorbijgangers tonen dat het pand eerst aan de bovenkant inzakte, waarna de constructie aan de buitenkant opzij en over de straat valt. Volgens de lokale autoriteiten is minstens een persoon om het leven gekomen en is sprake van zeker drie vermiste personen.