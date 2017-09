'Het is hier één grote puinhoop'

,,We zijn inmiddels aangekomen op de luchthaven. De ravage is meteen zichtbaar. Aan de luchthaven grenst een verwoest hotel. De terminal is onbereikbaar. Er staat water binnen en de glassplinters zijn nog te zien in het busje waarmee we naar de stad gaan.''



Veel mensen staan nog te wachten op een vlucht uit het rampgebied, op zoek naar een veilige plek. ,,We zien heel veel mensen wachten in de hitte buiten. Zojuist werd een vrouw op een brancard gelegd die onwel was geworden''. Het gaat volgens de verslaggever nog niet helemaal soepel, maar de vluchten lijken wel te vertrekken. ,,Mensen komen weg.''



Het bezoek van koning Willem-Alexander wordt goed ontvangen door de lokale bevolking, meldt Boere. ,,Veel inwoners vinden het bezoek belangrijk. Eén inwoner vertelde zojuist dat ze hopen dat de koning vertelt hoe erg het hier nu is. Volgens hem is 95% van alles hier vernietigd. Ze zijn blij dat er hulp komt.''