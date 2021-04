Het leven in Australië is weer bijna volledig normaal, maar de grenzen blijven dicht

Australië heeft geen haast met het heropenen van de grenzen. Het land wil geen risico lopen dat het aantal besmettingen weer stijgt. Op dit moment is het coronavirus in het land grotendeels bestreden.

Voor niet-staatsburgers ging Australië in maart 2020 dicht, en is dat tot vandaag zo gebleven. Het land opende de grenzen het afgelopen jaar alleen voor staatsburgers die terugkeerden uit het buitenland, en voor enkele uitzonderingen.

Premier Scott Morrison liet vandaag in een toespraak op tv weten dat hij de manier van leven in Australië, waar de restaurants open zijn, mondkapjes niet meer verplicht zijn en mensen in grote groepen mogen samenkomen, niet in gevaar wil brengen door de grenzen weer te openen.

Het sluiten van de grenzen en de zogeheten ‘snap lockdowns’, waarmee razendsnel een buurt of omgeving in lockdown kan worden geplaatst, hebben ervoor gezorgd dat er in heel Australië slechts 29500 besmettingen zijn geregistreerd en 910 doden als gevolg van corona. Het land heeft zo'n 26 miljoen inwoners.

Vlak voor Pasen werd in Australië de laatste ‘snap lockdown’ opgeheven. In de stad Brisbane werden bewoners drie dagen in lockdown geplaatst na ontdekking van zo’n 18 besmettingen. Scholen, winkels en horeca gingen op slot en inwoners werd gevraagd thuis te blijven. Iedereen met klachten werd opgeroepen zich te laten testen. Na drie dagen werd de lockdown grotendeels opgeheven toen geen nieuwe besmettingen meer werden aangetroffen. Wel moesten de twee miljoen inwoners van Brisbane nog mondkapjes dragen en afstand houden van elkaar.

Volledig scherm Scott Morrison. © Getty Images

Nieuw-Zeeland

Vanaf maandag kunnen Australiërs en Nieuw-Zeelanders wel vrijer reizen tussen de twee buurlanden, maar alleen als de trip noodzakelijk genoeg is. De quarantaineplicht vervalt en ook hoeft niet meer voor elke reis toestemming worden aangevraagd.

Ook Nieuw-Zeeland heeft de coronapandemie goed onder controle met slechts 2239 bevestigde besmettingen en 26 sterfgevallen als gevolg van corona. Het land heeft zo'n vijf miljoen inwoners.

Overigens kunnen Australiërs die gevaccineerd zijn binnenkort wel vrijer reizen naar het buitenland als zij voor ‘essentiële doeleinden’ de grens over moeten. Wel moeten zij na terugkomst verplicht in quarantaine. De vrijstelling is onderdeel van een stappenplan om het land weer open te krijgen. De kans dat toeristen het land in 2021 nog kunnen bezoeken, is nihil. Het toelaten van toeristen is nog geen onderdeel van het stappenplan.

De vaccinatiegraad in Australië stijgt ondertussen elke dag. Iedereen onder de vijftig wordt bij voorkeur ingeënt met het Pfizer-vaccin, iedereen boven de vijftig krijgt AstraZeneca. Door de wisseling van AstraZeneca naar Pfizer voor de jongere bevolkingsgroep kan het doel om alle 26 miljoen inwoners vóór de jaarwisseling naar 2022 in te enten waarschijnlijk niet gehaald worden.