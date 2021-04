Hevige natuurbrand op de Tafelberg, universiteit van Kaapstad deels afgebrand

Sommige bezoekers van het Nationale Park werden overvallen door de vlammen en konden niet meer terug komen bij hun auto, zoals Lisette Lombard. In paniek vroeg ze mensen op sociale media om hulp, zo is te zien in een filmpje waarin ze vlucht met grote rookpluimen op de achtergrond. ,,Ik denk dat mijn auto verwoest is, want ik kan het Rhodes monument niet meer bereiken....kan iemand mij vertellen hoe ik weg moet lopen van de vlammen?” Nadat ze zichzelf in veiligheid heeft gebracht, blijkt dat haar auto inderdaad in de vuurzee is opgegaan. ,,Maar gelukkig ben ik veilig. Ik heb nog nooit eerder zulk hevig vuur meegemaakt dat zich zo snel verspreidde.”