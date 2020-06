Hilariteit over veel te grote mondkapjes in België: 'Dank voor de bikini’

Drama na openings­feest restaurant: vader (73) van eigenaar raakt besmet en overlijdt

11:49 De geruchtmakende heropening van een restaurant in het Duitse Leer, op nog geen uur rijden van Groningen, is nog tragischer afgelopen dan in eerste instantie het geval leek. De 73-jarige vader van de restauranthouder die tijdens de feestelijke bijeenkomst met het coronavirus besmet raakte, is inmiddels aan de gevolgen van de ziekte overleden. Een andere persoon ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis, melden diverse Duitse media.