Historicus: Sancties halen weinig uit, of werken averechts

Europa en de VS grijpen steeds vaker naar sancties - vooral Amerikanen zijn er dol op - maar effectief zijn ze vaak niet, concludeert Nicholas Mulder (29) in het (Engelstalige) boek dat hij deze maand publiceerde. Aan universiteit Cornell in de Amerikaanse staat New York bestudeert hij de geschiedenis van internationale economische strafmaatregelen. Maar een derde van de sancties in de twintigste eeuw was gedeeltelijk succesvol. Tegelijk kunnen ze dodelijke gevolgen hebben, als ze tot armoede en gebrekkige zorg leiden. Niet voor niets, zegt hij, waren ze tot begin vorige eeuw niet zozeer een vreedzaam alternatief voor oorlog, maar een ‘economisch wapen’.