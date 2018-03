Historisch: duizenden jongeren protesteren onder schooltijd tegen wapens

,,Mijn ouders moeten niet bang hoeven zijn dat ik mijn leven verlies als ik naar school ga'', zei de 15-jarige Leticia Carroll, die een van de duizenden zogenoemde walkouts organiseerde. ,,We moeten antwoorden krijgen. Er moet iets gebeuren.'' De demonstrerende jongeren eisen onder meer een verbod op zware aanvalswapens. Daarnaast willen ze dat mensen pas vuurwapens kunnen kopen als hun achtergrond grondig is gecheckt.



Hoewel sommige schooldirecties de protesten toejuichten, dreigden anderen met straf. Dat gaf de demonstraties voor sommige jongeren alleen maar meer kracht, schrijft persbureau AP. ,,Verandering gebeurt nooit zonder tegenslagen'', zei de fanatieke scholiere Kara Litwin, die naar school gaat in Marietta. Toch viel de kans op een schorsing haar zwaar. ,,Maar ik geloof in dit protest en ik heb er alles voor over om dit te doen.''



Het is niet duidelijk hoeveel scholieren daadwerkelijk straf hebben gekregen. De jongeren kunnen zich in ieder geval wenden tot meerdere advocaten, die afgelopen week gratis hun hulp aanboden. Volgens mensenrechtenorganisatie American Civil Liberties Union hebben de scholieren de wet aan hun kant. ,,Studenten verliezen hun recht op vrijheid van meningsuiting niet als ze hun school betreden'', aldus de organisatie.