Historisch: explosie Beiroet een van zwaarste niet-nucleaire explosies óóit

De ontploffing die in augustus de haven van Beiroet compleet verwoestte, is ‘ongetwijfeld’ een van de grootste niet-nucleare explosies uit de geschiedenis, meldt de University of Sheffield. Volgens de Britse universiteit had de explosie ongeveer een tiende van de kracht van de atoombom op Hiroshima. In slechts enkele milliseconden kwam er genoeg energie vrij om meer dan honderd huizen een jaar lang van stroom te voorzien.

Het Britse onderzoek, dat binnenkort gepubliceerd wordt in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Shock Waves, is grotendeels gebaseerd op in totaal zestien filmpjes die sinds de ramp op internet circuleren. De experts konden aan de hand van de beelden de kracht van de explosie inschatten door te volgen hoe de schokgolf door een deel van de stad trok. De resultaten van het onderzoek zijn niet helemaal nauwkeurig, benadrukken de experts, maar geven volgens hen wel een hele goede inschatting van de omvang van de ramp.

Hulpmiddel

,,Wat ook de precieze omvang van de lading is geweest, dit is ongetwijfeld een van de grootste niet-nucleaire ontploffingen uit de geschiedenis, veel groter dan om het even welk conventioneel wapen”, vertelt professor Andy Tyas van het team tegen The Australian Associated Press. Tyas hoopt vurig dat beleidsmakers zijn onderzoek als hulpmiddel inzetten bij de planning en bestrijding van toekomstige rampen én bij het veerkrachtiger maken van gebouwen. Ook kunnen hulpverleners de gegevens gebruiken om de structurele schade op verschillende afstanden beter te voorspellen.

De explosie, die honderden gebouwen vernielde en honderdduizenden mensen dakloos maakte, bleek zo’n honderd keer krachtiger dan de explosieve energie van de zwaarste niet-nucleaire bom uit het Amerikaanse arsenaal. Dat is de GBU-43/B Massive Ordinance Air Blast, die de bijnaam ‘Moeder van alle bommen’ kreeg. Die heeft een explosieve energie van zo’n elf ton TNT.

Ongekende gebeurtenis

Uit onderzoek van de Libanese overheid bleek dat de ramp in Beiroet het gevolg was van de onbedoelde ontploffing van ongeveer 2750 ton aan onzorgvuldig opgeslagen ammoniumnitraat. De explosie leidde tot ongeveer 190 doden en meer dan 6000 gewonden. ,,De ramp die deze stad trof was verwoestend. We hopen dat zoiets nooit meer gebeurt”, stelt Sam Rigby, universitair hoofddocent explosie- en impacttechniek aan de Universiteit van Sheffield.

,,Dit was een ongekende gebeurtenis, want nog nooit eerder is zo’n grote explosie zo goed gedocumenteerd. De reden waarom we besloten hebben de explosie te analyseren, is dat het als ingenieurs onze taak is om onze vaardigheden en middelen in te zetten om problemen op te lossen en uiteindelijk ook mensen te helpen.”

Geschiedenisboeken

De enorme explosie, die gepaard ging met een rookwolk in de vorm van een paddenstoel, gaat volgens Rigby de geschiedenisboeken in als de krachtigste niet-nucleaire explosie van deze eeuw.

Beelden van de explosie, die in augustus plaatsvond in Beiroet.