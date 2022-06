Historisch moment: eerste zwarte vrouw beëdigd als opperrechter Verenigde Staten

Voor het eerst is een zwarte vrouw beëdigd als opperrechter in de Verenigde Staten. Ketanji Brown Jackson is ingezworen als rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof, en daarmee benoemd voor het leven. Daarmee is ze nu één van de invloedrijkste mensen van het land.

De 51-jarige Brown Jackson is de 116e opperrechter, maar bekleedt die functie pas als zesde vrouw en als derde zwarte persoon. Ze geldt als een liberaal, maar vervangt de liberale Stephen Breyer in het Hooggerechtshof. Daardoor blijft de verhouding hetzelfde: zes conservatieve rechters tegenover drie progressieve.

Lees ook PREMIUM Biden kiest bijzondere opperrechter: maak kennis met Ketanji Brown Jackson

Ingrijpende beslisslingen

De laatste dagen heeft het Hooggerechtshof veel ingrijpende beslissingen genomen. Zo is het landelijk recht op abortus in de VS teruggedraaid, mogen mensen in het openbaar een pistool dragen en heeft het hof de bevoegdheden van president Joe Biden beperkt om de uitstoot van broeikasgassen te reguleren.

Brown Jackson werkte in een hof van beroep, een instantie net onder het Hooggerechtshof. Eerder was ze advocaat voor mensen die geen jurist kunnen betalen. Nadat Breyer in januari aankondigde af te treden, is de benoeming van Brown Jackson in april bevestigd door het Amerikaanse parlement.

Volledig scherm Judge Ketanji Brown Jackson © REUTERS

Gewone man

Het hof heeft grote invloed op de levens van Amerikanen. Dankzij uitspraken van het hooggerechtshof in het verleden werd bijvoorbeeld rassensegregatie op school verboden en kunnen Amerikanen trouwen met een partner van hetzelfde geslacht.



De Amerikaanse president Joe Biden vond het belangrijk om een zwarte vrouw te benoemen, zodat het hof een betere afspiegeling vormt van de Amerikaanse maatschappij. Daarbij is het volgens hem ook een pré dat ‘KBJ’, zoals zij wordt genoemd, als voormalig pro-Deoadvocaat de wereld van de gewone man kent.

Volledig scherm De Amerikaanse president Joe Biden praat met Ketanji Brown Jackson in het Witte Huis (archieffoto, april) © AP

Afkomst en toekomst

Ketanji Brown Jackson groeide op in Miami, Florida. Haar ouders gaven haar een Afrikaanse voornaam om hun afkomst én hoop voor de toekomst uit te drukken. Zij waren beiden leraar. Een broer van de nieuwe opperrechter werd agent en een oom was politiechef. Ze kent echter ook van nabij de kant van mensen die met de verkeerde kant van het rechtssysteem in aanraking komen: een andere oom werd tot levenslang veroordeeld vanwege drugssmokkel.

Lees meer in dit portret van Ketanji Brown Jackson, een bijzondere vrouw die in een land waar zwarte burgers met dreadlocks worden gediscrimineerd, opklom tot een van de invloedrijkste individuen.