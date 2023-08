Historische politiefoto Trump na arrestatie in gevangenis Atlanta, weer vrij op borgtocht

UPDATEDonald Trump heeft zich voor de vierde keer in een half jaar overgegeven aan justitie in de VS, nu in Atlanta. Hij poseerde donderdagavond (lokale tijd) voor een politiefoto en betaalde tienduizenden dollars om zijn proces in vrijheid te mogen afwachten.

De sheriff in Atlanta registreerde verdachte Donald J. Trump als man met ‘blond of roodblond haar’ en blauwe ogen. Trump rapporteerde een gewicht van 97.5 kilo en lengte van 1.80 meter, gaf vingerafdrukken af en keek in de camera van een politiefotograaf. Verwacht die slecht uitgelichte foto op T-shirts en vlaggen, nu oud-president Trump opnieuw op campagne gaat om president te worden.

Trump vloog aan het einde van de middag met zijn eigen vliegtuig vanuit New Jersey, waar hij de zomer doorbrengt in zijn golfresort, naar Atlanta. Hij moest zich daar in de gevangenis melden als verdachte in een zaak over de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020. De officier van justitie verdenkt hem ervan dat hij vanuit het Witte Huis leiding gaf aan een ‘criminele organisatie’ die probeerde hem in het zadel te houden nadat hij die verkiezingen verloor.

Vrij op borg

De landing van Trumps vliegtuig werd live uitgezonden op de Amerikaanse tv-zenders. De oud-president stak zijn duim nog op, toen hij de vliegtuigtrap afliep. Vanuit de lucht werd ook zijn rit van de luchthaven naar de gevangenis gefilmd en live uitgezonden. Trump arriveerde bij de achteringang in een colonne zwarte SUV’s, met cameramensen aan boord, voorafgegaan door een groep politiemotoren.

Om de gevangenis op borgtocht weer uit te mogen, heeft Trump een borgsom van 200.000 dollar (185.000 euro) moeten betalen. Hij liet, zoals veel Amerikaanse verdachten, een commercieel bureau garant staan voor dat bedrag, in ruil voor een tarief van 20.000 dollar. Veel anderen kunnen zo’n borgsom niet betalen, en worden daarom vastgezet in afwachting van hun strafzaak. Volgens burgerrechtenorganisatie ACLU zit 10 procent van de gevangenen in de Fulton County Jail, waar Trump verscheen, omdat ze zich geen borgsom kunnen veroorloven.

Die gevangenis heeft een slechte naam. Er zijn klachten over verstopte toiletten en overvolle celblokken. Stukken muur laten los, waardoor gevangenen stukken baksteen als wapen kunnen gebruiken. Vorige maand werd een gevangene dood gevonden met luizen en bedwantsen over zijn hele lichaam. Het ministerie van Justitie startte een onderzoek, de sheriff sprak van een humanitaire crisis.

Vierde keer verdachte

Trump meldde zich dit jaar al drie keer eerder bij een rechter om officieel als verdachte aangemerkt te worden. Dat gebeurde toen grotendeels achter gesloten deuren. Dat is in Georgia anders. Daar is het gebruikelijk om een politiefoto van arrestanten naar buiten te brengen, het zogeheten ‘mugshot’. Voor de oud-president wordt geen uitzondering gemaakt.

Voor veel verdachten is zo’n foto beschamend, maar Trump maakt gebruik van zijn arrestatie in zijn campagne. Hij zet zichzelf neer als slachtoffer van politiek gemotiveerde aanklagers. ,,Ik word morgenmiddag met trots gearresteerd in Georgië”, schreef hij vooraf. Voordat hij weer aan boord van zijn vliegtuig stapte om te vertrekken uit Atlanta, sprak hij van een ‘trieste dag in Amerika’. Hij herhaalde nogmaals dat de verkiezingsuitslag niet te vertrouwen zou zijn. ,,Ik moet de uitslag kunnen betwisten als ik geloof dat die niet klopt, ik heb alle recht om dat te doen.”

Niet lang daarna stuurde Trump het ‘mugshot’ ook zelf de wereld in. Hij postte zijn politiefoto op X, voorheen Twitter, met de woorden ‘verkiezingsinmenging. Geef je nooit over!’ Het is de eerste keer sinds 2021 dat hij op dit sociale medium een bericht plaatste. In minder dan een half uur tijd was zijn mugshot al drie miljoen keer bekeken. Zijn account op X, voorheen Twitter, heeft meer dan 86 miljoen volgers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bedreiging

In Georgia zijn camera’s toegestaan in de rechtszaal, zodat burgers kunnen meekijken. De strafzaak tegen Trump zal dus op tv komen, precies in de aanloop naar presidentsverkiezingen waarbij Trump naar verwachting weer namens de Republikeinse partij op het stembiljet zal staan.

De zaak is een serieuze bedreiging voor hem. Trump hoopt tot president gekozen te worden om invloed te kunnen uitoefenen op de vier strafzaken tegen hem. Zittende presidenten worden normaal gesproken niet vervolgd, en Trump zou zichzelf in theorie gratie kunnen verlenen. Maar dat geldt niet in Georgia - daar heeft hij die bevoegdheid niet. Bovendien geldt een minimumstraf van vijf jaar cel, als hij in Atlanta schuldig wordt bevonden.

Veel van Trumps partijgenoten uit de Republikeinse partij doen de zaak af als een politiek circus van een officier van Justitie die naam wil maken met de vervolging van Trump. Officieren van Justitie in Georgia worden gekozen. Enkele Republikeinse Congresleden hebben laten weten dat ze een onderzoek starten naar de officier in de zaak, Fani Willis.

Volledig scherm De auto met daarin oud-president Donald Trump arriveert bij de Fulton County Jail in Atlanta. © ANP / EPA