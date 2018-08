Hitte eist minstens drie mensenlevens in Spanje

Israël en de Palestij­nen hebben wel iets gemeen: interne verdeeld­heid

10:00 In hun conflict wordt gesproken over ‘Israël’ en ‘de Palestijnen’. Dat wekt de indruk van twee solide machtsblokken maar de werkelijkheid is anders. Israël en de Palestijnen zijn hopeloos verdeeld. Een tweeluik uit Jeruzalem en Ramallah over ruzies en richtingenstrijd.