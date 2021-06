Hoe bromvliegen het mysterie rond sterfdatum Jürgen Conings moeten oplossen

Jonge milieuacti­vis­ten uit Cambodja gearres­teerd na melden vervuiling: mogelijk 10 jaar celstraf

22 juni De rechtbank in Cambodja heeft drie jonge milieuactivisten aangeklaagd voor samenzwering tegen de regering en het beledigen van de koning. De drie leden van de groep Mother Nature werden gearresteerd nadat ze hadden vastgesteld dat er afval in een rivier bij Phnom Penh terecht was gekomen.