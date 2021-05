Hoe Brussel corona-aanpak vertraagt: ‘Voor elke scheet moeten lidstaten toestemming geven’

‘Wat we te danken hebben aan de Europese Unie?’', verzucht een bron op het Binnenhof. ,,Laat me even denken.’' Nog niet zo veel, is impliciet de boodschap. Het ‘verdriet van Brussel’ is groot: er was gedoe rond de inkoop van vaccins en praktische procedures rond het verlenen van keurmerken slepen maar voort. Een aanvraag kan zomaar anderhalf jaar lopen, al worden nu sneller ontheffingen verleend. Jaloers keek men afgelopen jaar op het Binnenhof naar de VS of het Verenigd Koninkrijk, landen die niet gehinderd werden door trage beleidsmolens.