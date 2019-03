Hoe een Fries verzeild raakte in Britse megadrugszaak

Een volksjury in Bristol bevond Raymond D. (27) vrijdag schuldig aan het binnensmokkelen van de 1,4 ton cocaïne. De rechter bepaalt vanmiddag tot welke gevangenisstraf de Nederlander wordt veroordeeld. ,,Ik verwacht minstens 20 jaar, Raymond zelf gaat uit van 25 jaar’’, zegt een jachtbouwer die D. door en door kent en die de rechtszaak tegen de twintiger op de voet heeft gevolgd. De mede-Fries zat twee weken geleden nog in de rechtszaal met D.'s vader. ,,De kapitein van het zeiljacht deed tijdens de rechtszaak een goed woordje voor Raymond. Die was volgens hem pas aan boord gekomen toen de drugs al verstopt waren. Hij zou het jacht overzeilen naar Portugal. Raymond ontkende ook elke betrokkenheid bij de zaak. Later bleek hij er toch meer bemoeienis mee te hebben gehad dan gedacht. De politie vond bij hem thuis een mobieltje waarmee ze kon aantonen dat hij voor die tijd al contact had gehad met iemand op het zeiljacht. Die had een satelliettelefoon gebruikt waardoor de locatie van het jacht te achterhalen was.’’

Syndroom van Asperger

Hoe D. verzeild raakte in de drugssmokkelzaak, is de jachtbouwer nog steeds een raadsel. vermoedens heeft hij wel. ,,Raymond heeft het syndroom van Asperger. Daardoor is hij makkelijk te beïnvloeden. Hij laat zich door iedereen meeslepen. Dat deed ie als tiener al. Hij begon op zijn dertiende bij mij op de werf als manusje-van-alles. Raymond was heel ondernemend en deed een hoop. Als ie iets interessants zag, dan focuste hij er volledig op. In die mate dat hij alles eromheen liet liggen. Dan dacht je: hij doet dit of dat maar zodra je je omdraaide, deed-ie iets anders. Zelfs als hij wist dat een boot dezelfde dag klaar moest zijn, hielp hij doodleuk iemand anders.’’



De afgelopen jaren werkte D. zelfstandig als lasser op werven gespecialiseerd in aluminium jachtbouw. ,,Hij bouwde bootjes en drijvende steigers’’, weet de jachtbouwer. Een van de werfeigenaars had volgens hem ook een werf in het Verenigd Koninkrijk. ,,Zo kwam Raymond in Engeland terecht. Geen idee hoe hij daar in contact kwam met de medeverdachten. Een van hen (de Est Richard M.) is volgens de Britse politie al tweemaal eerder betrapt op drugssmokkel. Raymond was als tiener weliswaar een klein boefje en kwam soms een tijd niet opdagen omdat hij in de cel zat - voor openstaande bekeuringen zei hij dan - maar hij is geen crimineel. Ik vermoed dat hij geld nodig had. Zoals wel vaker. In het vinden daarvan was hij heel vindingrijk. Ik denk dat het zoiets is geweest.’’