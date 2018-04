Hoe een Nederlander verstrikt raakte in het grote Trump-Ruslandonderzoek

De mooiste dag van zijn leven duurde 72 uur. De bruiloft van Alex van der Zwaan (33) en Eva Khan, een Russische miljardairsdochter, was van een luxe die ze zelfs in het chique Britse golfhotel Luton Hoo zelden hadden gezien. Drie dagen lang genoten de gasten in juni 2017 van optredens en copieuze diners. De vrouwen dansten in galajurken van Dior en Dolce & Gabbana, tussen boeketten van de Nederlandse bloemist Rob van Helden, die eerder de bruiloft van sterren als Pierce Brosnan en Pippa Middleton aankleedde.

En nu? Nu is alles anders. De jonge Nederlandse advocaat zit in Amerika, waar hij plotseling een rol speelt in het grote onderzoek naar de Russische contacten van president Trump. Terwijl hij Amerika niet uit mag, zit zijn vrouw thuis in Londen, zwanger van hun eerste kindje. ,,Soms kijk ik naar onze foto’s op de vensterbank’’, schrijft Eva. ,,En dan kan ik nauwelijks geloven dat we kort geleden nog zo gelukkig waren.’’

Babysitter



Alex van der Zwaan wordt geboren in Brussel, als zoon van de Nederlandse manager Rolf van der Zwaan en zijn Russische vrouw Ludmilla. Hij is hun enig kind. ,,Ik heb me helemaal op zijn opvoeding gestort, hij heeft nooit ook maar een uur met een babysitter doorgebracht’’, schrijft zijn moeder deze maand aan de Amerikaanse rechter, die nu over het lot van haar zoon moet beslissen. Zijn vader: ,,Alex deed het goed op school. Hij bezorgde ons nooit enige spanning.’’

Kort na de scheiding van zijn ouders – hij is dan 18 – vertrekt Van der Zwaan naar Londen, om daar rechten te gaan studeren. Hij studeert cum laude af en kan meteen aan de slag bij het gerenommeerde advocatenkantoor Skadden. Dat hij dankzij zijn moeder vloeiend Russisch spreekt, komt regelmatig van pas.

Volledig scherm Van der Zwaan wordt massaal gefotografeerd na een zitting in Washington, vorige maand. © REUTERS

Zo raakt hij in 2012 betrokken bij een rapport dat het kantoor moet opmaken voor de Oekraïense president Janoekovitsj. Die wordt ervan beschuldigd een politieke rivaal onheus te hebben uitgeschakeld, en wil een rapport om gezuiverd te worden van die kritiek. Van der Zwaan werkt mee aan het rapport, en doet daarvoor onder meer zaken met lobbyisten van de Oekraïense president. Onder hen zijn twee Amerikanen: Paul Manafort en Richard Gates. Het rapport wordt tot genoegen van de opdrachtgever afgerond.

Quote Ik heb me nog nooit zo goed en warm met iemand gevoeld Eva Khan, echtgenote van Alex van der Zwaan

Van der Zwaan maakt snel carrière. Zijn geluk is compleet als hij in 2016 verliefd wordt op Eva Khan. Geen meisje van de straat: ze is de dochter van zakenman German Khan, een Rus die groot werd in de export en uitgroeide tot één van de rijkste mensen van Rusland. Dochter Eva studeert kunstgeschiedenis in Londen. ,,We klikten meteen en werden verliefd’’, schrijft ze later aan de rechtbank. ,,Ik heb me nog nooit zo goed en warm met iemand gevoeld.’’ Amper een jaar later trouwen ze.

Maar het Oekraïense rapport blijft hem achtervolgen. De Amerikanen met wie hij ervoor samenwerkte, Manafort en Gates, hebben de inkomsten van hun werk voor het rapport verborgen voor de fiscus. En een paar jaar later zijn beide mannen aan de slag gegaan voor het campagneteam van de latere president Donald Trump. Als de Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller in 2017 een onderzoek begint naar mogelijke Russische invloed op de Amerikaanse verkiezingscampagne, zijn Manafort en Gates twee van de eersten die hij op de korrel neemt. Zij zouden wel eens de missing link tussen de Amerikaanse verkiezingen en de Russen kunnen zijn.

Sms'je

En zo komt de onbekende Nederlandse advocaat plotseling terecht in het oog van de storm. Op een kantoor in Washington wordt Van der Zwaan op 3 november 2017 urenlang verhoord. En daar neemt hij een besluit dat zijn leven voorgoed zal veranderen: hij liegt. Van der Zwaan zegt dat hij in augustus 2016 voor het laatst contact heeft gehad met Gates, via een onbelangrijk sms’je. In werkelijkheid heeft hij daarna nog uitvoerige gesprekken met de Amerikaan gehad, juist over het gewraakte onderzoek uit 2012. Sterker nog: Van der Zwaan heeft die gesprekken opgenomen. Maar dat vertelt hij allemaal niet aan de Amerikaanse verhoorders.

Quote Gefocust op zijn carrière nam Alex een vreselijk besluit Verklaring van de advocaten van Van der Zwaan

De leugens komen uit. Een paar weken na zijn verhoor vliegt Van der Zwaan opnieuw naar Washington, waar hij moet toegeven dat hij heeft gelogen. Hij praat nu wél over de gesprekken met Gates van een paar maanden terug, vertelt dat hij die ook heeft opgenomen, en staat de opnames af. De Nederlander krijgt te horen dat hij Amerika voorlopig niet mag verlaten, dat hij wordt aangeklaagd wegens liegen onder ede, en dat hij een jarenlange celstraf riskeert.

Waarom loog de Nederlander? Zijn advocaten hebben een onschuldige verklaring: Van der Zwaan had de gesprekken met Gates opgenomen, en dat mag hij van zijn werkgever niet doen. Omdat hij bij het eerste verhoor bijgestaan werd door een advocaat van zijn eigen kantoor, was hij bang dat die openbaring hem zijn baan zou kosten. ,,Gefocust op het behoud van zijn carrière, nam Alex een vreselijk besluit’’, stellen zijn advocaten in een verklaring. ,,Hij besloot te liegen.’’

Volledig scherm Alex van der Zwaan met zijn bruid Eva. © privé

Maar de aanklagers gelooft niets van die verklaring. Als schoonzoon van een Russische miljardair, die banden zou onderhouden met president Poetin, heeft Van der Zwaan toch al de schijn tegen. De ware reden is volgens de aanklager dat de Nederlander al in 2012 in het net van de twee Amerikanen terecht was gekomen, om wat voor reden dan ook. En onder hun druk was hij bereid tegen de openbaar aanklager te liegen, en risico te lopen op celstraf. Mueller: ,,Van der Zwaan wist dat het ging om een belangrijk onderzoek naar ernstige feiten. En toch besloot hij te liegen. Hij was te dicht naar ze toe gegroeid.’’