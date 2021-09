Hoe een sprookjesachtige roadtrip door de VS eindigde in een ware nachtmerrie

Verdachte verloofde van verdwenen Amerikaan­se Gabby nu zelf ook spoorloos

18 september Een opmerkelijke wending in de verdwijningszaak van YouTubester Gabby Petito (22): haar verloofde, waarmee ze een roadtrip door de VS deed, is nu zelf spoorloos. Brian Laundrie had zich eerder verdacht gemaakt door geen enkele medewerking te verlenen aan het onderzoek.