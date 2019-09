Hoe gaat het nu verder met brexit?

Zeker vijf doden bij ernstig busongeluk Nieuw-Zee­land

9:36 Bij een busongeluk in de stad Rotorua op het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland zijn zeker vijf buitenlandse toeristen om het leven gekomen. Om hoeveel dodelijke slachtoffers het precies gaat, is nog onduidelijk. In het voertuig zaten volgens Britse en Chinese media 23 toeristen uit Aziatische landen, een chauffeur en een gids. Ook over het aantal gewonden is officieel nog niets bekendgemaakt. Het zou gaan om vijftien Chinezen.