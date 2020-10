Hoe het leven van Hutchinson veranderde na het helpen van een witte hooligan

Japanse 'Twitter­moor­de­naar' geeft toe: Ik lokte en vermoordde acht suïcidale vrouwen

1 oktober Een man uit Japan, die in zijn land bekendstaat als de meedogenloze ‘Twittermoordenaar’, heeft vandaag na een jarenlange rechtszaak bekend dat hij verantwoordelijk is voor de moorden op acht suïcidale vrouwen en een 20-jarige man. De 29-jarige Takahiro Shiraishi lokte de vrouwen via een oproep op Twitter naar zijn woning met de belofte hen te helpen bij hun zelfmoordplannen. Hij verkrachtte zijn slachtoffers, vermoordde hen en sneed hun lichamen in stukken.