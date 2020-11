Hoe Joe Biden lange tijd met veel wegkwam, maar toch zijn ‘cool factor’ verloor

Teri Goodmann (66) was bijna aangekomen in het dorp waar ze presidentskandidaat Joe Biden vorig jaar zou introduceren aan kiezers. Ze zat nog in de auto, in het verre noordwesten van Iowa, toen haar dokter belde over de uitslag van een test. Borstkanker, luidde de diagnose. Wat nu? Haar man wilde dat ze direct naar huis kwam, maar zij voelde zich verplicht gewoon naar het campagne-evenement te gaan.