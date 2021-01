Hoe kijken Amerikanen in ons land naar de gebeurtenissen? ‘Dit was te verwachten’

Karen Avery had er al snel geen zin meer in. Ze had om 19.00 uur woensdagavond de televisie aangezet, omdat ze de stemmingen in het Congres wilde volgen. Bij het 'Arizona-ding' haakte ze af. Enkele senatoren wilden de uitslag in die staat ongeldig laten verklaren. ,,Het was die Ted Cruz weer'', zegt ze. ,,Ik kon er niet meer tegen. Dus toen ben ik de kamer uitgelopen.'' Even later riep haar man haar terug: ze waren het Capitool aan het bestormen! ,,Ik kon het niet geloven.''