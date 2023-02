Hoe kon Siciliaanse maffiabaas 30 jaar onderduiken? Politie onderzoekt hulpje, minnares en oude vlam

Update/Met video Politie geeft beelden fatale arrestatie Tyre Nichols vrij: geslagen, geschopt, met wapenstok bewerkt

De politie van de Amerikaanse stad Memphis heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag even voor 01.00 uur (Nederlandse tijd) vier video’s vrijgegeven waarop te zien is hoe de 29-jarige Tyre Nichols drie weken geleden werd gearresteerd. Op de beelden is onder meer te zien hoe de zwarte Amerikaan door meerdere agenten wordt geschopt en geslagen. Hij overleed drie dagen na zijn arrestatie.

28 januari