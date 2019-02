Hoe reageert Trump op ruzie in zijn achtertuin?

VRAAG BIJ HET NIEUWSDe machtsstrijd in Venezuela is de eerste test voor het buitenlandbeleid van Trump in Latijns-Amerika. Wat staat er op het spel?

Wat heeft president Trump tot nu toe gedaan?

Hij heeft parlementsvoorzitter Juan Guaidó meteen erkend als 'interim-president'. Trump treft het Venezolaanse bewind van Nicolás Maduro vol met sancties, waaronder een olie-embargo. Zijn taal daarbij is dubbel. Enerzijds pleit Trump voor een vreedzame machtsoverdracht, anderzijds schiet hij uit de heup: ,,Maduro is een doorgedraaide communist, die geen enkele genade verdient.'' Spierballentaal laat Trump over aan zijn nationale veiligheidsadviseur, die dreigt met militair ingrijpen. Dat die adviseur werd 'betrapt' met de notitie 'vijfduizend man in Colombia' op een vertrouwelijk document is geen vergissing, maar een waarschuwing aan Maduro om Guaidó met rust te laten.

Hoe doet Trump het tot nu toe?

Diplomaten en bondgenoten halen opgelucht adem. Voor het eerst sinds zijn aantreden werkt Trump samen met andere landen in zijn buitenlandse beleid. De Amerikaanse oud-ambassadeur bij de Navo, Ivo Daalder, spreekt van een goed teken nu Latijns-Amerikaanse partners en bondgenoten worden betrokken bij Trumps optreden in Venezuela. Of dat zo blijft, is onduidelijk. Achter de schermen zal ongetwijfeld worden overlegd over een gezamenlijk militair ingrijpen als Maduro en zijn strijdkrachten zich vergrijpen aan oppositieleider Guaidó, maar niemand lijkt daar echt happig op. De Amerikaanse hoop is vooral gevestigd op rebellie binnen de Venezolaanse strijdkrachten die Maduro tot nu toe door dik en dun steunen. Als zij hem laten vallen, is het gedaan met de dictator.

Rusland en China waarschuwen Trump. Keert de Koude Oorlog terug in Zuid-Amerika?

Vladimir Poetin en Xi Jinping staan vierkant achter Maduro. Zij hameren erop dat niemand zich mag bemoeien met de 'interne aangelegenheden van een land'. Zij waarschuwen Trump dat een interventie 'grote gevolgen' zal hebben voor de betrekkingen. Maar nee, een Koude Oorlog zijn te grote woorden. De controverse is wel het zoveelste teken dat de concurrentie tussen de VS en Rusland/ China steeds heviger wordt, aldus Ivo Daalder.