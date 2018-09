Hoe straatjochie Othman een steenrijke drugsbaron werd

'Plasticvan­ger' The Ocean Cleanup uitgevaren

8 september De enorme zogenoemde 'plasticvanger' van het project The Ocean Cleanup is begonnen aan een grote reis. Het gevaarte, bedacht door de nu 24-jarige Nederlander Boyan Slat, gaat naar de Grote Oceaan om de 'plastic soep' die daar in zee ligt op te ruimen. Via een livestream op internet is dat te volgen.