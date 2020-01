Hoe Trump tot het besluit kwam om Irans legerleider op te blazen

De gasten die net als Donald Trump de kerstvakantie doorbrachten in Mar-a-Lago, Trumps luxe privéclub aan het strand van Palm Beach in Florida, waren minder verrast over de Amerikaanse aanval dan de rest van de wereld. In de dagen voor Soleimani werd opgeblazen, liep Trump in zijn resort al tegen bekenden rond te bazuinen dat er iets groots op handen was.