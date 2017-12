Hoe ziet de Brexit-deal eruit?

Brussel en Londen hebben vanmorgen een belangrijke stap gezet in hun Brexit-overleg , maar wat is precies de deal? Europees toponderhandelaar Michel Barnier gaf daarover zojuist uitleg. Het akkoord gaat over drie dingen: de rechten van de expats, de eindafrekening en de Iers/Noord-Ierse grens.

1) Burgerrechten

Alle rechten van de bijna 5 miljoen ‘uitwonende’ burgers zijn gegarandeerd. Wie ‘uitwonend’ werkt, woont of studeert voor de scheidingsdatum, kan dat ook daarna blijven doen. Familieleden in de rechte lijn kunnen intrekken. Diploma’s worden wederzijds erkend. Een heel moeilijk punt was dat Londen na de scheiding geen bemoeienis meer wilde met het Europese Hof van Justitie, maar dat ging Brussel te ver: uitwonende Britten zouden dan wel naar Luxemburg kunnen, uitwonende Europeanen niet. De afspraak is nu dat de rechten van uitwonende Europeanen onverkort worden opgenomen in Britse wetten, afdwingbaar bij Britse rechters, die rekening moeten houden met jurisprudentie uit Luxemburg. Britse rechters kunnen voor een periode van acht jaar ook nog advies vragen bij hun collega’s in Luxemburg

2) De eindafrekening

Geen enkele lidstaat betaalt meer of krijgt minder door het Britse vertrek, en de Britten ‘honoreren’ alle verplichtingen die ze zijn aangegaan of nog aangaan tot de dag van hun vertrek. Tot en met 2020 blijven ze betalen alsof ze EU-lid waren (tot dan loopt de Europese meerjarenbegroting). Er is verder een akkoord over hoe de eindafrekening verder wordt gemaakt. De Britten krijgen hun aandeel terug in de Europese Investeringsbank en Europese Centrale Bank, ze blijven verantwoordelijk voor hun aandeel in ontwikkelingsfondsen (geld voor bijvoorbeeld Afrika) en de asieldeal met Turkije. Het precieze bedrag wordt berekend tegen de dag van vertrek, maar de berekeningsmethode en de elementen die er deel van uitmaken, staan vast

3)De Ierse/Noord-Ierse grens

Dit bleek het moeilijkste punt, en dat is het nog steeds want de afspraken zijn tamelijk summier. Belangrijkste is dat er geen ‘harde’ fysieke grens komt tussen de twee Ierlanden, dus om het maar simpel te zeggen: geen slagbomen en douanehokjes. Noord-Ierland houdt toegang tot de Europese interne markt en douane-unie tot er een oplossing is. De Goede Vrijdagakkoorden, die de omgang tussen Ierland en Noord-Ierland regelen, blijven in alle opzichten overeind. Ieren die in Noord-Ierland wonen houden dezelfde rechten als andere EU-burgers, de ‘common travel area’ blijft. Volgens Barnier gaat het er nu om ‘creatieve oplossingen’ te zoeken die deze principes respecteren. ,,We zullen flexibel en creatief moeten zijn, maar ook moeten werken vanuit een gemeenschappelijk gevoel van verantwoordelijkheid. Niemand mag dat onderschatten.” In de voortgezette onderhandelingen wil hij er een aparte werkgroep op zetten.