Honderden campinggasten geëvacueerd om bosbranden in Zuid-Frankrijk

Vakantiegangers die verbleven op het gedeelte van Huttopia op de camping in de Gorges du Verdon, vlakbij Nice, zijn volgens lokale media opgevangen in het nabijgelegen dorpje Castellane. Niet heel de camping werd geëvacueerd.

De Franse krant Ouest France meldt dat het vuur gisteren werd gesignaleerd in Rougon, een dorpje in de Provence. Ruim tweehonderd brandweerlieden werden ingezet om de brand, die zich verspreidde over moeilijk begaanbaar terrein, te bestrijden. Tussen 21:00 een 23:00 werden de kampeerders in veiligheid gebracht. Vandaag wordt beoordeeld of de vakantiegangers terug kunnen keren naar de camping.