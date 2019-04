Honderden dakloze Russen en verminkte dieren door bosbranden Siberië

Volgens het Russische ministerie dat belast in met de bescherming van de bevolking zijn 27 gewonden geregistreerd, van wie er enkelen in het ziekenhuis moesten worden behandeld. 109 gebouwen brandden af, waaronder 90 woonhuizen, zo meldt het Russische persbureau Tass. 340 mensen zijn dakloos geraakt door de vuurzee.



President Vladimir Poetin heeft de autoriteiten opgedragen de inspanningen ter bestrijding van de branden op te voeren en de getroffen burgers in veiligheid te brengen. De Russische overheid riep de noodtoestand in de regio uit. Bewoners van het Trans Baikal-gebied werden massaal geëvacueerd. Of er ook dodelijke slachtoffers zijn te betreuren, wordt niet gemeld.



In enkele dorpen is het vuur onder controle gebracht. De autoriteiten waarschuwen echter dat het vuur door de sterke wind weer de kop kan opsteken. De branden zijn vermoedelijk overgeslagen van de steppen in het buurland Mongolië. In Rusland ontstaan regelmatig bosbranden met ernstige gevolgen, onder andere door kampvuurtjes die verboden zijn, maar desondanks vaak worden aangestoken.