Honderden gewonden bij protesten Palestijnen

Update Rusland: Londen betrokken bij nep-gif­gas­aan­val Douma

17:45 Londen is volgens het Kremlin betrokken geweest bij het in scène zetten van een aanval met gifgas afgelopen weekend in de Syrische plaats Douma. Er is volgens het Russische ministerie van Defensie bewijs voor dat de Britten 'direct betrokken waren bij het organiseren van een provocatie', waarbij gedaan werd alsof er gifgas was gebruikt.