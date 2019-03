Honderden hotelgasten Zuid-Korea in het geniep gefilmd

In tien verschillende steden in Zuid-Korea zijn de afgelopen maanden 1600 hotelgasten in het grootste geheim gefilmd en live gestreamd. Tientallen mensen betaalden om de illegale opnames te bekijken. De Zuid-Koreaanse politie heeft twee verdachten opgepakt. Zij filmden in meer dan 30 hotels.

De camera’s in de hotelkamers waren verstopt in tv’s, stekkerdozen en houders van haardrogers. De site waarop de beelden te zien waren, had meer dan 4000 leden. Volgens de politie heeft de ‘dienst’ sinds november vorig jaar meer dan 6000 dollar opgebracht.

,,In het verleden was er een vergelijkbare zaak waarin illegale camera’s werden geïnstalleerd in hotels die consequent in het geheim werden bekeken, maar dit is de eerste keer dat de video’s live werden uitgezonden”, aldus de politie. Zuid-Korea heeft een groot probleem met verborgen camera’s en illegale opnames, die vaak op pornografische websites geplaatst worden. In 2017 werden alleen al in Seoel meer dan 6400 gevallen van illegale filmopnames aan de politie gemeld, in 2012 waren er 2400 gevallen.

Vorig jaar trokken nog tienduizenden vrouwen door de straten van Seoel en andere steden met de slogan ‘My Life is not Your Porn’ om actie te eisen tegen de verborgen camera’s in toiletten. Hierna kondigde het stadsbestuur van de hoofdstad aan dat het dagelijks zou inspecteren of er geen camera’s hangen in openbare toiletruimtes.

